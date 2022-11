MALTEMPO. Nuova allerta meteo nel Casertano. Scuole chiuse: ECCO DOVE

Scattano le ordinanze di chiusura dei plessi scolastici per l’ennesima allerta meteo della Protezione civile.

CASERTA Ennesima allerta meteo in provincia di Caserta ed in tutta la Regione. Stavolta, di colore arancione. Il che ha spinto i sindaci a firmare ordinanze per tutelare l’incolumità dei propri cittadini.

Il primo ad adottare il provvedimento di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado è stato il sindaco di Piedimonte Matese Vittorio Civitillo, che ha annunciato l’ordinanza per domani, sabato 26 novembre. Ci aspettiamo che altri sindaci seguano il suo esempio. Aggiornamenti nelle prossime ore.