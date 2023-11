MALTEMPO. Torna la pioggia: da stanotte è allerta

La Protezione Civile della Campania ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteorologica che sarà in vigore per 24 ore, a partire dalla mezzanotte di domani, 10 novembre 2023 e e fino alle ore 23:59

REGIONALE – Allerta meteo gialla in Campania per la giornata di venerdì 10 novembre 2023, con la possibilità di forti piogge e temporali su larga parte del territorio regionale. La Protezione Civile della Campania ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteorologica che sarà in vigore per 24 ore, a partire dalla mezzanotte di domani, 10 novembre 2023 e e fino alle ore 23:59, per rischio idraulico e idrogeologico giallo localizzato sulle zone di allerta 1, 2, 3, 5, 6 e 8. In pratica su tutta la regione, ad eccezione delle zone di allerta 4 e 7, Alta Irpinia e Sannio e Tanagro, dove ci sarà l’allerta verde con fenomeni poco significativi.

Il cielo – scrive la Protezione Civile – sarà “prevalentemente molto nuvoloso con precipitazioni da locali a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, in particolare sulle zone costiere; i fenomeni tenderanno ad attenuarsi temporaneamente nella parte centrale della giornata. I venti spireranno moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi e con possibili raffiche, tendenti a divenire forti in serata, soprattutto sul settore costiero. Il mare si presenterà molto mosso o agitato, soprattutto dalla sera. Le temperature aumenteranno sensibilmente nei valori minimi. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense”.