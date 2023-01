Maltrattamenti alla compagna davanti al figlio, 59enne a rischio processo: tutto rinviato

L’assenza del giudice titolare rinvia l’udienza preliminare di diversi mesi

SAN FELICE A CANCELLO – Ci si aspettava una risposta, oggi, nell’udienza preliminare al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rispetto alla possibilità di un rinvio a giudizio o di un’archiviazione.

Ma, si sa, i tempi della giustizia sono quelli che sono in Italia e lo potrà testimoniare bene – così come la sua legale, l’avvocata Rosa Piscitelli – anche il 59enne di San Felice a Cancello accusato di maltrattamenti in famiglia.

Reato che, secondo la tesi della procura, dev’essere ritenuto più grave dal fatto che è stato compiuto davanti ad un minore.

Tempi

dilatati, dicevamo, perché la causa è stata rinviata al prossimo mese di settembre, a causa dell’assenza del Gup titolare del caso, la giudice Stadio, in questa occasione sostituita dalla collega Dello Stritto.

Quest’ultima si è limitata a rinviare l’udienza preliminare.