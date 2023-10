Mamma 50enne si toglie la vita due anni dopo il suicidio della figlia

La 50enne si è impiccata nel vano scale della sua abitazione.

REGIONALE. Probabilmente non ce l’ha fatta a superare quel dolore atroce che l’attanagliava da due anni, da quando, cioè, la figlia si era tolta la vita. Per questa ragione, una 50enne di Cautano, in provincia di Benevento, si è suicidata.

Sarebbe stata la sorella della donna ad allertare le forze dell’ordine. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi da parte dei sanitari del 118, ma per la donna non c’era purtroppo nulla da fare. Quando i carabinieri e gli operatori del 118 sono entrati in casa hanno trovato la donna impiccata sul vano scale. Due anni fa, sua figlia si tolse la vita in modo analogo. Un dolore ed una ferita che mai si sono rimarginati