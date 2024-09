Mamma e figlia di 8 anni investite da una moto davanti la scuola

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VAIRANO PATENORA – A 24 ore di distanza, torniamo a raccontare di un incidente stradale avvenuto a Vairano Patenora, all’esterno delle scuole di via Abruzzi.

Questa volta ad essere state colpite da una moto sono state due persone, una madre e una bimba, la figlia di otto anni.

Dopo l’incidente di ieri, che ha visto ferita una giovanissima studentessa (CLICCA PER I DETTAGLI), colpita da un suo coetaneo in scooter, anche la collisione odierna – fortunatamente – non segnala gravi ferimenti, ma solo il traffico rallentato sul tratto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha portato mamma e figlia per sicurezza all’ospedale di Sessa Aurunca.