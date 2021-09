SUCCIVO – Continuano gli incidenti all’incrocio tra via Clanio e via Perrotta a Succivo. A scontrarsi, questa volta, sono state una Dacia ed una Ford. La causa dei ripetuti sinistri sarebbe da imputare alla scarsa visuale, ma soprattutto all’assenza di una segnaletica adeguata. Mancherebbe, infatti uno stop che, i residenti hanno segnalato più volte alle autorità competenti. Per fortuna, in questa occasione, non si registrano feriti, ma solo un grande spavento.