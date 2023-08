Mangia della droga per portarla in carcere, scoperto dai cani poliziotto

AVERSA – Era tornato in carcere a seguito del permesso premio deciso per lui dal magistrato di sorveglianza – e crediamo che di permessi non ne avrà per un bel po’ di tempo – il detenuto scoperto nelle scorse ore all’interno del carcere di Aversa con ben 30 grammi di hashish al suo interno.

L’uomo aveva infatti ingerito i due involucri, ma è stato scoperto dai cani del reparto cinofili, i quali hanno sentito l’odore della sostanza. A quel punto immediato l’intervento della polizia penitenziaria.

Una scelta pericolosa quella del carcerato, visto che ha messo a rischio anche la sua salute in questo modo. Basti pensare che, in caso di rottura dell’involucro, avrebbe potuto subire uno choc fatale dal contatto tra le pareti interne dello stomaco e la droga.

Anche per scongiurare una possibile conseguenza di qualche infezione legata all’ingerimento degli involucri, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale normanno.