“Manolesta” ruba portafogli dal bancone della farmacia

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Ladra si appropria di un porta documenti con soldi dal bancone di una farmacia. Alcuni giorni fa una donna all’interno della Farmacia Scalzone, si è appropriata di un portadocumenti poggiato sul bancone di una farmacia mettendolo in borsa. Dalle telecamere i titolari hanno visto la scena e hanno fatto un appello sui social per invitare la ladra a restituire almeno i documenti al giovane proprietario, un ragazzo di Villa Literno. Questo l’appello: “Si ringrazia vivamente la Femmina (no signora) che alle ore 18:35 nella farmacia Scalzone, con una mano molto lesta, si è messa in borsa il portadocumenti di un ragazzo di Villa Literno. I 30,00€ non li vuole, perché magari ti servono per mangiare, ma almeno i documenti farglieli recapitare, disastrata. Guardatevi intorno quando fate le cose.” Poi ieri un giovane ha fatto recapitare i documenti alla vittima ma senza soldi o postepay. Indignati e delusi i cittadini appresa la notizia.