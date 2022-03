Marche da bollo falsificate sugli atti giudiziari. Ecco chi sono gli avvocati casertani coinvolti

Il gip del tribunale di Aversa-Napoli Nord ha disposto la sospensione per un anno e per sei mesi dall’esercizio della professione: sono accusati di falsificazione e falso in atto pubblico

AVERSA Nell’elenco completo dei 24 indagati che pubblichiamo qui sotto, estrapoliamo per il momento, rimandandovi a più tardi per la declinazione dei 10 colpiti da ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari, i tre avvocati casertani, per i quali il gip del tribunale di Aversa-Napoli Nord ha disposto la sospensione per un anno per due di loro, per sei mesi per il terzo, dall’esercizio della professione.

Si tratta di Angelo Bifulco, 42 anni nato a Caserta e di sua moglie, anch’essa avvocato, la 36enne Simona Cerullo. Il terzo avvocato è Mario Martino, 30 anni, nato a Caserta.

I coniugi Bifulco-Cerullo sono accusati di falsificazione di valori di bollo e falso in atto pubblico, naturalmente in concorso perché, come è noto, quest’ultimo reato vede come unico possibile attore il pubblico ufficiale. Era stato l’avvocato Bifulco, secondo il pm, ad aver ordinato all’altro indagato Massimiliano Di Filippo di falsificare le marche da bollo. Queste marche contraffatte venivano consegnate successivamente da Bifulco e da sua moglie ai cancellieri, i quali le apponevano sugli atti giudiziari.

Identica la dinamica che dà corpo al capo di imputazione provvisorio a carico del terzo avvocato, Mario Martino. Questi, sempre secondo la procura della Repubblica di Aversa-Napoli Nord avrebbe ordinato a Massimiliano Di Filippo la falsificazione dei valori bollati, poi apposti dall’ignaro cancelliere di turno su altrettanti atti giudiziari.

Oltre a Bifulco, Cerullo, Martino e Di Filippo, il gip ha aperto il procedimento a carico di Carmine Ambrosino Antonio Gennaro Buonocore, Patrizia Calicchia, Bartolo Campione, Antonio Cozzolino, Domenico D’Amicis, Cristiano Frustaci, Pietro Gambale, Errico Giordano, Antonio Lentino, Jessica Lodigiani, Ettore Mainolfi, Gennaro Marigliano, Ettore Marruzzo, Arturo Marzocchella, Giuseppe Pagano, Francesco Pungitore, Domenico Schisano, Umberto Schisano, Luciano Troia.