MARCIANISE – Uomo trovato senza vita all’interno della propria abitazione, in via Marte a Marcianise. A farne la scoperta sono stati gli agenti del locale commissariato allertati dai condomini per le esalazioni provenienti dall’appartamento dell’uomo. La vittima, P.C., 45 anni, era riversa in posizione supina in una pozza di sangue. Da chiarire le cause del decesso.