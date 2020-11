MARCIANISE. Angela Letizia nuovo presidente del consiglio

MARCIANISE – Angela Letizia è il nuovo presidente del consiglio comunale di Marcianise. Ha ottenuto i 16 voti della maggioranza al completo.

Individuati anche i capigruppo in consiglio comunale : Giuseppe Moretta per il PD, Francesco Lampitelli per “Cittadini in Movimento”, Gaetano Madonna per “Città democratica”.

La maggioranza, meno Lina Tartaglione e Raffaele Delle Curti, ha indicato in Giovan Battista Valentino il capogruppo di “Marcianise per Velardi”. Tartaglione e Delle Curti, invece, hanno costituito il gruppo “Marcianise Futura”.