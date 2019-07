MARCIANISE. Camion della Coca-Cola perde il carico. Migliaia di bottiglie volano in strada

MARCIANISE – E’ avvenuto intorno alle 14, nella zona industriale di Marcianise, non distante proprio dallo stabilimento della Coca-Cola. Il camion che trasportava le inconfondibili bottiglie di vetro della bevanda americana, per motivi ancora da chiarire, ha perso il carico, facendo volare dal suo interno centinaia di contenitori, fortunatamente vuoti, che si sono riversati in strada.

Inutile dire che la quantità di frammenti di vetro sparsi su tutto il manto stradale è enorme. Sul posto hanno cercato di evitare il congestionamento del traffico i vigili urbani di Marcianise.