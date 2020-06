MARCIANISE. Che incarico da Velardi all’ingegnere targato Casapesenna e al tempo sponsorizzato da Graziano

In calce all’articolo il testo della determina che definisce una procedura iniziata nel 2018

MARCIANISE – 167.699,32. Per la “APPROVAZIONE E ACQUISIZIONE VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA” delle scuole Mazzini e Cavour (leggi il dettaglio nel documento in calce) il Comune di Marcianise ha scelto l’ingegnere Salvatore Di Sarno.

Chi è Salvatore Di Sarno? È il figliolo del geometra Carlo Di Sarno, funzionario dell’Ufficio Urbanistica indovinate di quale Comune? Casualmente, di quello di Casapesenna (LEGGI QUI PER APPROFONDIRE).

Guardate chi aveva premiato con un super-incarico la coppia Velardi-Spasiano? Tutte le strade portano a Stefano Graziano.

Per valutare correttamente l’inopinato approdo di Salvatore Di Sarno nella piazza di Marcianise bisogna mettere insieme varie tessere di un mosaico. Nel 2018, cioè al tempo dell’avviso pubblico di cui nella determinazione in calce, il sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa e suo fratello Lello, oggi capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Teverola, erano considerati fedelissimi di Stefano Graziano. Condizione cambiata da quando Marcello De Rosa ha manifestato un’ambizione, peraltro già nutrita da diversi anni, di candidarsi anche lui alle regionali, così come succederà a settembre, quando correrà nella lista targata Bosco-Mastella.

Dunque, nella lottizzazione di incarichi e prebende, l’amministrazione di Antonello Velardi, che non ha mai avuto rapporti diretti con i fratelli De Rosa di Casapesenna, deve aver risposto a una sollecitazione di Graziano, che invece di Velardi è stato, e forse ancora è, un super alleato.

Di seguito la determinazione. Leggete attentamente:

determina_n_27