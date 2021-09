MARCIANISE. Chiude la Ex-Jabil, lavoratori trattati come pacchi postali. Trasferimenti via e-mail in Sardegna

MARCIANISE – “I rapporti con la società Orefice – ex-Jabil, si vanno deteriorando sempre più. Come avevamo già denunciato da tempo si va verso una drammatizzazione della situazione ai limiti dell’esasperazione. Oggi, l’ennesima scorrettezza, con una semplice e-mail l’azienda ci ha comunicato il trasferimento di tutti i 23 lavoratori del sito di Caserta in Sardegna, comunicando la chiusura del sito campano. Gia da tempo come Fim Cisl avevamo lanciato il grido di allarme verso le istituzioni e il MiSE in quanto l’azienda Orefice che aveva ottenuto anche incentivi nel riassumere i lavoratori della ex-Jabil ad oggi non avevamo mai attivato un’attività produttiva”. Così in una nota il segretario generale Fim Campania Raffaele Apetino e il segretario Fim Caserta Nicodemo Lanzetta.

“Non è possibile – prosegue – continuare a regalare soldi alle aziende senza avere conferma degli investimenti in una continua desertificazione industriale del territorio di Caserta. Abbiamo più volte sollecitato il MiSE a prestare attenzione alle finte reindustrializzazioni da parte di aziende che utilizzano incentivi pubblici e privati e poi alla fine scappano dal territorio.È chiaro che non staremo a guardare e ci mobiliteremo come sempre a tutela dei lavoratori di Caserta ma è necessario oggi non domani che il MiSE è la Regione intervengano subito a difesa dell’industria a Caserta”.