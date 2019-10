MARCIANISE. Clan Piccolo-Letizia: udienza davanti al gup per 30 persone, TUTTI I NOMI. E “Rockfeller” va al 41bis

MARCIANISE/CASERTA/RECALE (Tina Palomba) – Notificata la fissazione dell’udienza preliminare per il 25 ottobre a carico di 30 persone accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso con presunti collegamenti con Piccolo-Letizia e dell’analogo sodalizio denominato clan Perreca, ad esso federato, entrambi operativi sui territori di Caserta, Marcianise, Recale e aree contigue, dagli anni ‘90 ad oggi, in contrapposizione con il clan Belforte. Inoltre qualche giorno fa è stato trasferito al 41 bis uno degli imputati: Pasquale Piccolo, alias ‘Rockfeller’, un passato da boss, arrestato lo scorso aprile mentre si stava dedicando ad una nuova vita, a suo dire fatta tra casa e preghiera. Il provvedimento di inasprimento della reclusione gli è stato notificato nel carcere di Poggioreale e poi è stato subito trasferito in nuovo penitenziario a regime speciale.

Le attività investigative, incentrate sulle intercettazioni dei colloqui in carcere e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno offerto o in questa inchiesta del pm Luigi Landolfi, la storia delle tensioni interne al clan Piccolo, soprattutto tra la componente “Piccolo” e quella “Letizia”, negli anni successivi al 2005, allorquando, le numerose operazioni di polizia giudiziaria e il proliferare di collaboratori di giustizia nelle fila del clan Belforte segnavano il progressivo indebolimento di tale sodalizio e la progressiva ripresa delle attività del clan dei Quaqquaroni, nell’ambito del quale iniziavano frizioni tra le due fazioni, per contendersi il ruolo di leader.

In uno dei colloqui captati in carcere, Achille Piccolo nonostante lo stato di detenzione, ribadiva al fratello Angelo Piccolo la sua leadership all’interno del clan Piccolo e la sua intenzione di non cedere ‘lo scettro del comando’ a nessuno. Tra gli attentati dinamitardi e gli incendi di autovetture, c’è quella “di un compagno” dei Letizia, che Pasquale Piccolo, alias ‘Rockfeller’, commissionava al nipote Domenico Piccolo, al fine di affermare la propria supremazia sull’opposta fazione.

Nel collegio difensivo sono impegnati gli avvocati Massimo Trigari, Mariano Omarto, Giuseppe Foglia, Nello Sgambato, Franco Liguori

I nomi degli imputati:

CATERINO Luigi, cl’50.

CELESTE Francesco Antonio, cl’85.

CRISTIANO Maria, cl’65.

BUANNO Fabio, cl’63.

DE LISE Pietro, cl’71.

LARHZAL Achraf, cl’83.

LETIZIA Giuseppe (detto Vincenzo), cl’91.

NACCA Antonio, cl’80.

PERRECA Domenico, cl’63.

PETRUOLO Gaetano, cl’61.

PICCOLO Achille, cl’75,

PICCOLO Angelo, cl’80.

PICCOLO BELLOPEDE Palma, cl’77.

PICCOLO Francesco, cl’80.

PICCOLO Pasquale, cl’60.

RICCIARDI Salvatore, cl’83,

SCOGNAMIGLIO Gennaro, cl’56.

TIMBONE Vincenzo, cl’74, .

LETIZIA Andrea, cl’76,

LETIZIA Antonio, cl’69,

LETIZIA Primo, cl’84,

LETIZIA Salvatore, cl’81,

MAIETTA Michele, cl’83

MASTROIANNI Antimo, cl’65,

NOIA Luigi, cl’62,

PERRECA Antimo, cl’57, .

PERRECA Giovanni, cl’60,