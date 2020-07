MARCIANISE – CORONAVIRUS, è ufficiale: donna positiva, ora è ricoverata in ospedale

Comunicato Stampa del 3 luglio 2020

MARCIANISE –Si informa la cittadinanza che le autorità sanitarie dell’A.S.L. di Caserta hanno comunicato la positività al Covid-19 di un tampone effettuato ad una cittadina di Marcianise, già ricoverata presso una struttura specializzata, poiché presentava la tipica sintomatologia dell’infezione da coronavirus.

Anche se la signora da qualche tempo non risiedeva in città, sono stati ugualmente effettuati i prescritti test sierologici e i tamponi ai suoi familiari e a coloro con i quali ha avuto contatti.

Si comunica, altresì, che le medesime autorità sanitarie hanno confermato la negatività del secondo tampone effettuato a un’altra signora, precedentemente collocata in quarantena obbligatoria per la positività di un test sierologico effettuato nel corso di accertamenti diagnostici per altre patologie.