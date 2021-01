MARCIANISE – E’ stato interdetto al transito veicolare il tratto di via Cesare Battisti va da via Campania fino a via Tartaglione.

La chiusura è stata necessaria a causa di un edificio a rischio crollo che ricade in quella zona.

Per assicurare una normale circolazione degli autoveicoli, sono stati invertiti gli attuali sensi di marcia di via Campania e di via Marconi.