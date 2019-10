MARCIANISE. Fuochi d’artificio dopo la sfiducia. Denunciato l’autore

MARCIANISE – E’ stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose l’uomo che ieri sera ha sparato in piazza Umberto I, a Marcianise, due batterie di fuochi d’artificio per festeggiare la sfiducia al sindaco Antonello Velardi. Si tratta di una persona che viveva nel centro polifunzionale, abbattuto durante l’amministrazione Velardi. Sono stati gli agenti della polizia municipale ad individuare il responsabile, attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nella piazza dove ha sede il comune.