LE FOTO MARCIANISE. Furto nella notte nella profumeria 3P: negozio devastato, portata via merce di grande valore

Erano in 5, a bordo di una Seat Leon grigia. Hanno fatto razzia di tutto

MARCIANISE – Un furto compiuto nel cuore della notte ha visto tristemente protagonista la nota profumeria 3P, al civico 195 di viale Fratelli Kennedy.

A darne notizia sono stati gli stessi titolari con un post che riportiamo integralmente:

“Stanotte, intorno alle ore 02:50, la nostra attività situata in Viale Fratelli Kennedy 195 è stata nuovamente presa di mira da una banda di cinque persone.

I 5 malviventi, arrivati a bordo di una Seat Leon grigia, hanno forzato l’ingresso e svaligiato il negozio, portando via una grande quantità di prodotti e lasciando dietro di loro un’enorme devastazione.

Le immagini mostrano chiaramente il caos causato dai ladri, con vetri infranti, espositori rovesciati e prodotti di valore sparsi a terra.

Questo episodio rappresenta l’ennesimo furto subito dalla nostra attività, una situazione che ci sta mettendo a dura prova non solo economicamente, ma anche emotivamente. Ogni volta, i danni si fanno sempre più ingenti e il senso di insicurezza aumenta.

Non è accettabile che tali episodi si ripetano in maniera così frequente, senza che ci siano delle misure di prevenzione efficaci. Chiediamo maggiore sicurezza e interventi concreti da parte delle autorità per garantire la protezione delle attività commerciali locali.

Ci rivolgiamo quindi all’opinione pubblica affinché sia informata di quanto accaduto e affinché insieme possiamo fare pressione per una maggiore sorveglianza e tutela. Questo non è solo un furto di beni materiali, è un attacco al nostro lavoro, alla nostra passione e al nostro impegno quotidiano. Siamo stanchi di vivere con la paura di trovare il nostro negozio nuovamente devastato”.