MARCIANISE. Gestiva la piazza di spaccio cittadina: condannato a 12 anni ras vicino alla famiglia Della Ventura

MARCIANISE – Era stato arresta nel 2012 per vicende legate allo spaccio di droga nell’operazione ‘Officina del Crimine’ e dopo sette anni è arrivata la condanna definitiva per Gerardo Santoro, 49enne di Marcianise.

È stata emessa ieri la sentenza che condanna Santoro a 12 anni e 4 mesi di reclusione, per cui essendo già in carcere dal 2012 al condannato restano ulteriori 5 anni da scontare presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.



Secondo le indagini l’uomo era un soggetto apicale dello spaccio: era infatti lui a gestire la piazza di Marcianise, ricevendo la merce (soprattutto cocaina) in conto vendita all’ingrosso dalla famigliae vendendola poi al dettaglio con ampi margini di profitto.Santoro era accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.