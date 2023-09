MARCIANISE. Incidente in bici durante una gara, telaio si spezza: corsa in ospedale per un ciclista 13 Settembre 2023 - 17:21

Sospesa la gara MARCIANISE – Incidente per un ciclista, ieri pomeriggio, nel corso di una gara ciclistica organizzata in occasione della Festa del Crocifisso. Il corridore stava percorrendo viale della Vittoria, con un’andatura di circa 40Km/h, quando è accaduto l’imprevisto: il telaio della bici si è spezzato e lo sportivo ha perso il controllo del mezzo arrestando al sua corsa contro un bidone della spazzatura. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Sospesa la gara