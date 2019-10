MARCIANISE (red.cro.) – Lavorava al deposito di Marcianise dove è impegnata giornalmente, la ragazza di vent’anni che è stata rinvenuta a terra proprio nel luogo di lavoro, che avrebbe ingerito del detersivo per i piatti. Ritrovata da una collega, che ha chiamato immediatamente i soccorsi. La ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma col passare dei minuti è stato chiaro che le condizioni non fossero gravi.