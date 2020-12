MARCIANISE insiste: no al biodigestore. Commissionato uno studio di impatto ambientale

MARCIANISE (M.C.V.) – L’amministrazione comunale di Marcianise è a tal punto intenzionata ad opporsi alla realizzazione del biodigestore nell’attiguo territorio di Gricignano d’Aversa (di cui abbiamo già più volte scritto, per esempio qui: Biodigestore, un affare da 40 milioni di euro. Tutti i dettagli dell’operazione: la società, il managment, i dipendenti, l’acquisto del terreno) da aver commissionato uno studio di impatto ambientale e il supporto in un’azione di verifica e osservazione tecnica sull’installazione dell’impianto.

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 17 novembre scorso , ha espresso all’unanimità il proprio parere negativo.

A eseguirlo sarà l’ingegnere Francesco Girardi, a favore del quale è stata impegnata, con la determina che pubblichiamo di seguito, la cifra di 3.200 euro (2.500 euro di compenso+Iva).

Nella determina, infatti, si legge che, allo stato, l’ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Marcianise è sprovvisto di figure professionali idonee a realizzare questo lavoro, in quanto l’unico istruttore direttivo tecnico, con specifiche competenze ambientali, non è in servizio per maternità.

LEGGI LA DETERMINA: determina_n_129