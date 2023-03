IL NOME E LA FOTO. MARCIANISE. Malore fatale per 74enne mentre è in sella alla sua bici

Il dramma si è consumato questa notte in via…

MARCIANISE – Dramma questa notte in in via Fratelli Kennedy, al Rione San Giuliano a Marcianise. Giovanni Simoniello, 74 anni, stavo facendo ritorno a casa in sella alla sua bici quando è stramazzato al suolo, colto da malore improvviso. Quando gli operatori sanitari del 118 sono giunti sul posto per lui non c’era già più nulla da fare. Nella zona è arrivata poi anche una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Marcianise. La salma del 74enne è stata trasferita alla medicina legale dell’ospedale di Caserta per l’esaùme autoptico.