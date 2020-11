MARCIANISE. Muore a 53 anni sospetto Covid. Due giorni fa l’ambulanza non aveva voluto portarlo in ospedale

MARCIANISE – Purtroppo non ce l’ha fatta M.F., 53 anni, residente a Marcianise in via Pugliese.

Il sospetto che sia stato il Covid a mietere questa nuova vittima resta in piedi ed anzi con il passare delle ore si rafforza sempre di più. Due giorni fa, a quanto ci risulta, un’ambulanza del 118 aveva raggiunto la sua abitazione ma, per motivi ancora non noti, non l’aveva prelevato e condotto in ospedale.

Certamente proveremo ad approfondire già a partire da domani in considerazione di tutto quello che si sta verificando nella gestione a dir poco discutibile del servizio di emergenza e di soccorso da parte di Caserta.