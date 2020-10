MARCIANISE. Noto avvocato rientra a casa dopo il lavoro. Fermato e multato al checkpoint della zona rossa

Anche se quello forense, per la Regione, è “un servizio pubblico essenziale”…

MARCIANISE – Nella serata di lunedì, un noto avvocato di Marcianise si è visto notificare un verbale di 280 euro per aver violato la zona rossa.

In pratica, il legale è uscito la mattina per lavoro e una volta rientrato è stato fermato al checkpoint dove uomini della Guardia di Finanza lo hanno fermato e notificato la multa.

L’avvocato marcianisano ha provato a chiarire la propria posizione, ribadendo anche come nella stessa giornata di ieri il vice capo di gabinetto del presidente Vincenzo De Luca, Almerina Bove, in una nota inoltrata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, avesse confermato come le attività forensi fossero un “servizio pubblico essenziale” per il funzionamento della giustizia. Insomma, per motivi di lavoro i legali possono, alla luce dell’indicazione pervenuta dalla Regione, allontanarsi dalla zona rossa, ma i finanzieri sono stati irremovibili multandolo.