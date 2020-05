MARCIANISE. Nuovo caso di positività: una donna (asintomatica)

MARCIANISE – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato la comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 di un tampone praticato ad una cittadina di Marcianise.

Si tratta di donna del tutto asintomatica per la quale è stato scelto il trattamento domiciliare, con l’adozione di tutte le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, ponendo in quarantena obbligatoria e sotto stretta osservazione tutti quelli che hanno avuto contatti con loro e praticando, ove necessario, i tamponi per il Covid-19.

Il tampone era stato predisposto per una verifica sui contatti di alcune persone risultate positive.

Pertanto, si rinnova l’invito al rispetto rigoroso delle distanziamento sociale, al divieto di assembramento e all’uso dei dispositivi di sicurezza individuale (mascherina), che da domani 4 maggio sarà obbligatorio.