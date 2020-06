MARCIANISE. Paura nella movida, 25enne investito fuori al bar

MARCIANISE – Poteva avere conseguenze drammatiche l’investimento avvenuto all’1:30 di questa notte in via San Pasquale a Marcianise. Un giovane, V.T., di 25 anni, è stato preso in pieno da un’auto mentre si trovava con altri amici all’esterno del bar Millenium.

Il giovane è stato immediatamente soccorso dagli astanti e trasportato poi al pronto soccorso di Marcianise dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Per fortuna, le condizioni del giovani non destano preoccupazione e le ferite guariranno nel giro di pochi giorni.