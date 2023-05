MARCIANISE. Pochi minuti di pioggia e si allaga tutto: disagi per gli automobilisti

Un nubifragio si è abbattuto sulla città.

MARCIANISE. Sono bastati cinque minuti di pioggia intesa ed alcune strade della provincia si sono subito allagate. E’ accaduto anche nei pressi della rotonda di via Falcone, a Marcianise, a pochi passi dai vigili del fuoco. La strada si è allagata in un attimo provocando non pochi disagi agli automobilisti. Intanto queste sono le previsioni meteo per domani nel Sud: ritroveremo una veloce intensificazione della copertura sulle regioni tirreniche, nonché sulle aree appenniniche molisane e pugliesi con piogge e locali temporali che si esauriranno all’imbrunire e lasceranno spazio a estesi rasserenamenti.