MARCIANISE. PRIMO MAGGIO. Gli auguri dell’amministrazione e “un ringraziamento a coloro che consentono alla società di non fermarsi”

L’Amministrazione tutta desidera formulare all’intera cittadinanza gli auguri di Buon Primo Maggio, di Buona Festa del Lavoro!

Una solennità civile che in Italia, repubblica democratica fondata sul lavoro, proprio in questo periodo assume un significato speciale, poiché è il lavoro che garantisce ad ognuno dignità e autonomia e consente alla comunità di crescere, costruire proprio il futuro, consolidare i rapporti sociali e permetterà alla nostra società di proseguire il proprio cammino, anche durante questa temibile pandemia.

Un augurio rivolto a chi ha già un lavoro e a quanti ne sono alla ricerca, insieme ad un particolare ringraziamento a tutti coloro che, con la propria attività consentono alla nostra società di non fermarsi: agli Operatori Sanitari, alle Forze dell’Ordine, a tutti i lavoratori che in questo particolare periodo hanno consentito il normale approvvigionamento di farmaci e generi alimentari, a tutti i dipendenti comunali, alla Protezione Civile e a chi lavora in presenza e chi sta sperimentando le nuove forme di lavoro agile.

Buon Primo Maggio! Buona Festa del Lavoro!