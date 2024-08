MARCIANISE. Rapina con machete in una pasticceria, titolare picchiato e ferito: DUE ARRESTI

Sono finiti in carcere per rapina, lesioni e detenzione illecita di arma da taglio in luogo pubblico

MARCIANISE – Si chiariscono i dettagli della notizia da Casertace lanciata questa mattina, quando si sapeva soltanto del ferimento con un’arma da taglio di una persona, trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Marcianise.

Ciò che è successo, in effetti, ha tutte le caratteristiche di una rapina, avvenuta ieri pomeriggio in una pasticceria di viale Europa.

Le indagini, condotte a tempo di record, dagli uomini del Commissariato di Polizia di Marcianise, hanno portato all’arresto dei due autori di L.I. di 51 anni e F.B. di 39 anni.

Due persone sono state fermate, dopo un’indagine condotta in tempi record, dagli uomini del commissariato di Polizia di Stat di Marcianise: si tratta di Luigi Iadicicco, 51 anni, e Francesco Buanno, 39 anni, attualmente in carcere per rapina, lesioni e detenzione illecita di arma da taglio in luogo pubblico.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due hanno fatto irruzione nella pasticceria armati di machete e hanno minacciato il titolare, selvaggiamente malmenato, per ottenere l’incasso. Nella colluttazione è rimasto ferito alla fronte anche Buanno.

I due sono stati intercettati e fermati dopo poco. Si trovano ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida.