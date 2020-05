MARCIANISE. ripristinata la Zona a Traffico Limitato da Piazza Atella a tutta Via Marchesiello

MARCIANISE – Si comunica che è stata ripristinata la Zona a Traffico Limitato esistente da Piazza Atella a tutta Via Marchesiello, in conseguenza dell’incremento del traffico veicolare, della ripresa delle attività dei servizi di ristorazione ivi presenti e della necessità di garantire la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale finalizzata al contenimento del contagio da covid-19 e alle esigenze della cosiddetta fase di riapertura.

La Zona a Traffico Limitato decorre da oggi, sabato 23 maggio 2020 e rimarrà in vigore fino a martedì 2 giugno, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 di tutti i venerdì, sabato e domenica; riveste carattere sperimentale, dal momento che si intende apportarvi tutte le modifiche migliorative suggerite dalla pratica quotidiana.

Il ripristino della Z.T.L. comporta, relativamente ai giorni e agli orari di vigenza indicati, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta in Piazza Atella e in Via Marchesiello, con la facoltà, riservata ai soli residenti, di potervi accedere da Via Duomo in deroga al divieto esistente.

È sempre consentito utilizzare il parcheggio di Via Mundo, accedendovi esclusivamente da Via Petruolo e uscendone nel secondo tratto di Via Mundo.

Si ricorda che è in vigore l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 17 del 22 maggio 2020, la quale dispone, per gli esercizi pubblici di ristorazione e per gli esercizi commerciali, il divieto di vendita e somministrazione, al banco e per asporto, delle bevande alcoliche o analcoliche, fatta eccezione per la semplice acqua, a partire dalle ore 23.00, e che permane l’obbligo di indossare correttamente le mascherine e di rispettare rigorosamente la misura sanitaria del distanziamento personale di almeno un metro e del divieto assoluto di assembramento.