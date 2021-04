MARCIANISE. Schianto in sella allo scooter, ferito studente 15enne

MARCIANISE – Grave incidente per giovane centauro in sella al suo scooter in via Lucania a Marcianise. E’ accaduto ieri sera, poco dopo la mezzanotte. Un ragazzo di appena 15 anni, T.G., è stato trasportato in condizioni molto serie al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Il giovane è residente in città dove frequenta un istituto superiore. Il giovane percorreva via Lucania e per cause ancora in fase di accertamento si è andato a scontrate con un’auto.

A causa del violento impatto il centauro è finito sull’asfalto. Le sue condizioni sembrerebbero apparse da subito preoccupanti. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.