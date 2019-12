MARCIANISE – Hanno provato la classica truffa e ci sono riusciti due novelli malviventi. L’episodio è avvenuto sabato mattina, in via Raffaele Musone ed ancora una volta gli specchietti dell’auto la fanno da protagonista. Dopo il presunto contatto con l’auto, i truffatori si sono avvicinati al giovane malcapitato minacciandolo di adire all’assicurazione per il danno allo specchietto, un classico. La loro vittima, forse anche intimorito dalla minoranza numerica, ha deciso di consegnargli €200.