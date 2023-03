MARCIANISE – Erano in tre. Balordi che hanno malmenato una donna anziana per rubarle in casa ieri sera, venerdì, mentre si disputava la partita Lazio-Napoli.

Mentre uno tratteneva l’anziana, gli altri le svaligiavano l’appartamento. La donna ha provato a opporre resistenza ma è stata picchiata. Fuori li aspettava un palo col motore dell’auto acceso. Purtroppo i criminali sono riusciti a scappare