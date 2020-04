MARCIANISE. Velardi smentisce, ma non c’è dubbio: è stato sanzionato insieme ad altre due persone

MARCIANISE (G.G.) – Antonello Velardi smentisce la notizia, da noi pubblicata, che lo vede destinatario di una sanzione per assembramento: CLICCA QUI

Bene. Questo giornale dà spazio alla sua smentita, ma mantiene il punto.

L’ex sindaco Velardi è stato fermato insieme ad altre due persone. Questo è quel che è successo stamattina e ne abbiamo certezza. Quel che è accaduto dopo, invece, è oscuro. Se la multa è sparita, non lo sappiamo, ma il fatto che il primo cittadino sia stato ammonito per essere stato protagonista di un assembramento di persone è fuor di questione.

Notare la sottigliezza: Velardi non smentisce il fatto di essersi trovato in un assembramento questa mattina in viale 24 Maggio, ma che la sanzione gli sia stata NOTIFICATA.

++ UN’ALTRA BUFALA ++

Sono costretto a smentire pubblicamente l’ennesima notizia falsa diffusa sul mio conto. E’ stato scritto che mi è stata notificata una multa per assembramento da parte dei vigili urbani di Marcianise. Ovviamente è una bufala, è una notizia non vera: non mi è stato notificato alcunché, non mi è stato contestato alcunchè.

In genere non intervengo su notizie false per non alimentarle, ma stavolta devo farlo. Provvederò già domattina a denunciare tutti coloro che hanno diffuso la notizia per le evidenti violazioni di legge. Provvederò a denunciare sia chi l’ha propalata, sia chi l’ha diffusa e sia chi l’ha ripresa anche qui su Facebook. Ciò che ricaverò in sede civile lo darò in beneficenza, trasferendolo a coloro che in queste ore ci stanno dando una mano per l’iniziativa di solidarietà “Il Cuore di Marcianise”.

Sempre domani scriverò al commissario prefettizio di Marcianise, sottolineando che per la seconda volta consecutiva vengono diffuse da ambienti del Comune notizie non vere sul mio conto. Provvederà certamente a svolgere una doverosa indagine interna, assumendo le decisioni conseguenti.

Perché vengono diffuse notizie false sul mio conto non lo so. Ma evidentemente c’è qualcuno che vive con la mia ossessione. Non riesce a vivere in altro modo.

Per quanto mi riguarda continuerò ad insistere sulla necessità di rafforzare i controlli a Marcianise per questa emergenza coronavirus: c’è ancora troppa gente per strada e non dovrebbe esserci. Così non va.

