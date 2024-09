Marino sceglie una prof dell’Università Parthenope, dove si è laureata Maria Rosaria Boccia

Avrà dovuto scorrere tutto l’elenco telefonico per trovare questo nome, che gli ha risolto il problema da noi segnalato della mancanza di rappresentanza femminile in giunta

CASERTA (COMUNICATO STAMPA) – Il Sindaco Carlo Marino ha nominato una nuova Assessora: è Anna Papa, Professoressa ordinaria presso l’Università “Parthenope” di Napoli, dove insegna “Istituzioni di Diritto Pubblico” e “Diritto dell’informazione, della comunicazione e dell’informatica”. Sempre all’Università “Parthenope”, la Professoressa Papa, che entrerà in carica lunedì 9 settembre, è Presidente della Scuola di Economia e Giurisprudenza. In precedenza, nel proprio Ateneo, ha ricoperto il ruolo di Prorettore agli Affari Giuridici e Istituzionali.

Alla neo assessora il Sindaco ha assegnato le seguenti deleghe: Patrimonio; In house providing e società partecipate; Regolamenti Comunali – Privacy compliance ed accountability; Governance e innovazione della pubblica amministrazione – Riorganizzazione uffici e servizi – Qualità ed efficienza dei processi amministrativi; Rapporti con il mondo sindacale e datoriale; Informazione pubblica e comunicazione istituzionale; Affari giuridici e rapporti istituzionali dell’Ente; Smart city & community; Riforme green – Transizione energetica e sostenibilità ambientale.

“Ho deciso di accettare la proposta del Sindaco Marino – ha spiegato la Professoressa Papa – per mettere a disposizione la mia professionalità e la mia esperienza, entrando a far parte di questa Amministrazione. Da casertana, sono molto legata alla mia città e sento il dovere di dare un contributo alla crescita e allo sviluppo della comunità, attraverso il mio lavoro in Giunta”.

“Con l’ingresso in Giunta della Professoressa Papa – ha aggiunto il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – aggiungiamo competenze importanti alla squadra di governo cittadino. Siamo di fronte a una personalità di eccellenza, a una risorsa importante della nostra città, che, grazie alle sue notevoli competenze, darà un apporto determinante all’azione di governance”.