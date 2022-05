“Marmittari” in azione. Armati di flex, rubano un catalizzatore

ORTA DI ATELLA (Lidia E Christian de Angelis) Banda di marmittari in azione. Stanotte intorno alle 2 due balordi, un uomo sulla 50ina e un giovane hanno segato col flex il catalizzatore di una smart per depredarla della marmitta da cui si ricava il palladio. I due soggetti stando alle testimonianze viaggiano a bordo di una Seat di colore grigio. L’altra sera la banda ha portato via da un’auto in sosta la batteria mentre due giorni sempre nella zona di Orta è stata rubata una Fiat Panda, in pieno giorno.

Questo l’allarme lanciato dalla vittima sui social che scrive Carmine R. “Ore 2:20. Orta di Atella Una Seat grigia con una persona sulla 50ina e un ragazzo sono venuti nel mio vico, il ragazzo è sceso dall’auto e ha iniziato a segare col flex il catalizzatore della mia smart. Mamma ha sentito dei rumori e gli ha urlato contro dal barcone, sono fuggiti ma son riusciti a sfondare il paraurti posteriore e tagliato la marmitta. Fate attenzione soprattutto a chi ha le smart, vanno a ruba i catalizzatori.”