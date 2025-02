MAXI APPALTO ASL. Dopo i 15 MILIONI PNRR, dal Blasotti e il rup Magnetta altri 477 mila euro a Raffaele Pezzella, in società con l’imprenditore indagato per corruzione con Giorgio Magliocca

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Gianpaolo Benedetti, titolare de La Rocca Società Cooperativa, è uno dei soggetti coinvolti nell’inchiesta per corruzione all’amministrazione provinciale di Caserta. L’azienda sanitaria, vistasi in difficoltà e “cazziata” dalla regione sui termini dei cantieri PNRR è costretta a fare di fretta, dopo oltre un anno di siesta. Ci sono degli aumenti di costi per alcuni lavori, il problema è che sono spiegati poco o per nulla

CASERTA – I tempi del PNRR, la lentezza clamorosa dell’ASL di Caserta, il suo direttore generale, Amedeo Blasotti, il dirigente Vincenzo Magnetta, e le commissioni sui progetti Pnrr della Asl.

È questo il gruppo di persone e meccanismi i quali forse dovrà ringraziare per l’inizio improvviso, con aumenti di spesa, di molti cantiere l’imprenditore Raffaele Pezzella, di Casal di Principe, sotto processo per corruzione in tre procedimenti diversi tra Santa Maria Capua Vetere e Benevento, sul quale, in due procedimenti, pesa anche l’aggravante camorristica di aver agevolato finanziariamente il clan dei Casalesi, come dichiarato da alcuni pentiti come Nicola Schiavone, figlio di Francesco Schiavone e per anni reggente della cosca.

Il 30 ottobre 2023, quindi una settimana – più o meno – prima del suo arresto, poi scarcerato, relativamente all’inchiesta sugli appalti truccati, assieme a Piero Cappello e Tullio Iorio, in quel di Calvi Risorta, Raffaele Pezzella riceveva la bellissima notizia della aggiudicazione, attivata dall’Ufficio Gare della Regione Campania, dei lavori da 15 milioni di euro, legati a un accordo quadro che l’ASL di Caserta avrebbe firmato con la società Marrel dell’imprenditore di Casal di Principe, attualmente sotto il controllo di un amministratore giudiziario, in un raggruppamento assieme al consorzio bolognese Fenix, per cui lavorerà quale aziende esecutrice la società cooperativa La Rocca, di Giampaolo Benedetti, recentemente indagato perché ritenuto corruttore di Giorgio Magliocca, ex presidente della Provincia di Caserta, ente che, per due procure differenti, quella Antimafia e quella di Benevento, ha subìto le attività corruttive proprio di Raffaele Pezzella.

Il fatto che tutto ciò avvenisse nei giorni degli arresti e dei sequestri di attività legate al Pezzella, con società colpite da interdittiva antimafia, metteva ancora più in risalto la gravità della situazione. Tanti soldi ad un imprenditore assolutamente innocente fino a prova contraria, siamo convinti di questo, ma che rischia, come effetto di tre processi che lo vedono nella qualità di imputato, di passare alla storia come corruttore e finanziatore del clan dei Casalesi, qualora le accuse dei pubblici ministeri dovessero reggere nei vari procedimenti che lo vedono coinvolto.

Nulla di definitivo, ma con interdittive antimafia e sequestri preventivi in atto, era normale parlare delle società di Pezzella, soprattutto se poi beccano 15 milioni dalla regione Campania per lavori all’ASL di Caserta, grazie ad un ribasso del 18,18%. Una percentuale non esattamente altissima se parliamo di lavori da 15 milioni e 962 mila euro di base d’asta

Di questi lavori, relativi alla costruzione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali in vari comuni casertani non si è saputo più nulla.

Il 30 maggio scorso l’ASL di Caserta ha convocato Pezzella, pardon, l’amministratore giudiziario, Benedetti e chiunque sia il firmatario per il consorzio Fenix a stipulare il contratto, poi non pubblicato dalla struttura guidata dal direttore generale Amedeo Blasotti, in barba alle leggi relative alla trasparenza.

Da quel momento in poi, tutto tace. Il problema arriva il 29 novembre 2024.

La regione Campania fa notare all’ASL di Caserta che 13 mesi dal momento dell’aggiudicazione senza mai iniziare i lavori è un tempo che non ha un senso logico. Non che a Palazzo Santa Lucia dei cantieri vadano spediti, però è necessario rispettare i target posti al PNRR di avvio dei cantieri entro il mese di gennaio 2025, altrimenti si rischia di perdere i finanziamenti.

Questo attiva Amedeo Blasotti che chiede alle commissioni di verifica dei progetti esecutivi degli interventi PNRR di accelerare le attività per consegnare i lavori alle ditte del nostro caso al duo Pezzella/Benedetti. Come detto, si tratta di un accordo quadro per diversi lavori. Ad esempio, per la casa di comunità da costruire nel comune di Fontegreca, il PNR ha previsto due milioni e 182.000 euro per questo intervento.

Secondo quanto scrive nel documento di modifica contrattuale per aumento dei costi il direttore generale Amedeo Blasotti, supportato dal responsabile direttore dell’Unità operativa complessa dell’edilizia dell’Asl di Caserta, Vincenzo Magnetta, l’operatore economico, quindi, presumibilmente, i tecnici di Pezzella e di Benedetti, hanno integrato il progetto esecutivo, con una nota inviata il 27 dicembre.

Ed è lo stesso dirigente Magnetta a verificare e validare il nuovo progetto ed esecutivo che porta ad un ulteriore spesa di 78.000 euro, per delle attività che dall’Asl ritengono di non dover specificare nella delibera che troverete in calce all’articolo.

Questo, quindi, comporta un ulteriore ingresso di spesa all’interno delle casse dell’operatore economico, visto che questo denaro si va a prendere sostanzialmente dai fondi rimasti a disposizione dal ribasso presentato al momento dell’aggiudicazione.

Stessa cosa, ma leggermente più dettagliata, per quanto riguarda i lavori da 2 milioni e 395.000 euro, relativi alla Casa da comunità da costruire a San Felice a Cancello. In questo caso, infatti, l’ASL almeno specifica che i 121.999 euro di lavori supplementari riguardano la sistemazione dell’area esterna dove si andrà a costruire, ovvero in via Fosse.

Meno chiara, a nostro avviso, la variante, perché così si chiama, al progetto per la costruzione di un ospedale di comunità, situato sempre in via fosse, a San Felice a Cancello. Per questo progetto da tre milioni di euro, infatti, anche qui si segnala (senza specificarla) un ulteriore spesa, approvata dalla commissione di verifica e dal rup, dal valore di 241.000 euro.

Veniamo all’ultimo progetto che vede una modifica contrattuale, ovvero la realizzazione di una casa di comunità ad Aversa, in via San Giacomo. Parliamo di un progetto da un milione e 400 mila euro qui fa sempre aggiudicato al duo Pezzella e Benedetti. Anche in questa occasione, l’operatore economico invia il progetto esecutivo e anche in questa occasione la Commissione e il Rup verificano e approvano l’integrazione. In questo caso l’aumento è di soli 5 mila euro.

Ultimo per cifra l’incremento degli oneri della sicurezza per il cantiere di Caiazzo dal valore di 252 euro. Parliamo di qualcosa di completamente irrilevante economicamente, ma è giusto per chiudere il quadro.

Ma è pelo dopo pelo che si fa il pennello. E quindi al ribasso del 18,18%, possono essere sottratti anche questi 477 mila euro, ovvero la somma delle varie integrazioni di cui abbiamo scritto.

In questo modo il ribasso percentuale passa dal 18,18% ad una somma intorno 15%. E se già stare sotto al 20% per una gara da 15 milioni non è esattamente un’offerta irrinunciabile, parliamo, infatti, di uno sconto sulla base d’asta un po’ scarno, arrivare al 15% lo rende ancora più esiguo e più conveniente per l’operatore economico.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DELIBERE DELL’ASL