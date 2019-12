CARINOLA – Erano da poco trascorse le 9 di questa mattina quando sulla statale Appia, all’altezza di Carinola, e precisamente al km 176+700, tre auto sono state coinvolte in un tamponamento a causa di una manovra azzardata resa difficoltosa da una curva e un dosso.

Le 3 auto, una Yaris, un Land Rover e un’Audi A4, hanno subito diversi danni a seguito dell’urto violento. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto gli agenti della locale polizia municipale per effettuare i rilievi del caso.