MAZZETTE AL COMUNE DI AVERSA. Revocato il contratto al dirigente dell’Area Tecnica, Raffaele Serpico

La dirigenza resta vacante. Presto la guida dell’area tecnica sarà affidata al nuovo dirigente

AVERSA – Revoca del contratto per il dirigente dell’ufficio tecnico di Aversa, Raffaele Serpico. Il commissario straordinario Gerardina Basilicata, ha revocato il contratto a Serpico finito ai domiciliari in seguito all’ordinanza sulle mazzette in Comune.

Con la revoca del contratto la dirigenza resta vacante. Nessun sostituto, infatti, è stato individuato dal commissario straordinario se non per la qualifica di “datore di lavoro” divisa tra Giovanni Gangi, per il personale comunale, e Stefano Guarino, per quello della polizia municipale.