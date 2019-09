Medico e moglie aggrediti a bastonate e poi investiti. C’è un indagato

CESA – Una persona è indagata a piede libero per tentato omicidio: si tratta di un 60enne del rione Bagno a confine tra Aversa e Cesa. Sarebbe stato lui a picchiare un medico, riducendolo in gravi condizioni e ad investire poi la moglie del dottore. Alla base della vicenda ci sarebbero questioni di vicinato, due proprietà confinanti al centro di diatribe.

Domenica mattina, dopo l’ultima lite, l’aggressore ha preso un bastone, si è scagliato contro il medico, che risiede a Napoli. Dopo, lo ha investito con l’auto insieme alla consorte. Il dottore ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato in codice rosso al Moscati di Aversa. Per lui, un mese di prognosi. La moglie è rimasta lievemente ferita, così come un amico della coppia che era con loro.