Medico positivo al COVID: contagiato dopo seconda dose del vaccino

PIEDIMONTE MATESE – Medico positivo al Covid dopo il vaccino. E’ in isolamento domiciliare il medico in servizio presso l’ospedale di Piedimonte Matese risultato positivo al Covid. Si era sottoposto alla seconda dose di Pfizer, completando così l’iter vaccinale. La positività è emersa dopo un tampone cosa che abitualmente viene effettuato al personale sanitario. Non ha alcun sintomo, sta bene e la sua vicenda è in perfetta concordanza con gli studi sul vaccino. Il Pfizer ha efficacia del 91,3% dopo la seconda dose ma previene comunque le forme gravi.