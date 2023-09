Mega discarica abusiva tra due comuni: scatta il sequestro

Operazione dei carabinieri.

FRIGNANO. Nella tarda serata di ieri, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio volti a prevenire e contrastare i roghi tossici, svolti unitamente a personale dell’Arpac di Caserta, i carabinieri della Stazione di Frignano hanno proceduto al sequestro preventivo una discarica abusiva di circa 13.000 mq sita in via Croce d’Aprano, a confine tra i Comuni di Casaluce e Frignano. All’interno dell’area, in parte recintata e di proprietà di un 75enne di Teverola, i militari dell’Arma durante il sopralluogo ed i contestuali controlli hanno rinvenuto sversati e accumulati rifiuti di vario genere, urbani e speciali. Il 75enne, gestore dell’attività, è stato denunciato in stato di libertà.