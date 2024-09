MENINGITE: 60enne di MADDALONI ricoverata in ospedale in condizioni critiche

Trasferita in eliambulanza, ieri pomeriggio, in un ospedale specializzato in malattie infettive.

MADDALONI/PIEDIMONTE MATESE – Un caso di meningite è stato diagnosticato, ieri pomeriggio ad una donna di Maddaloni, 60 anni, ricoverata già da qualche giorno al nosocomio di Piedimonte Matese.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i medici dell’ospedale di Piedimonte Matese hanno deciso di trasferire la paziente in un ospedale specializzato in malattie infettive. Le condizioni della malata sarebbero particolarmente serie. Per il trasferimento della paziente è stato necessario l’arrivo di un’eliambulanza che è atterrata sul campo dello stadio di Sepicciano.

COS'E' LA MENINGITE

La meningite è l’infiammazione delle membrane che rivestono e proteggono l’encefalo e il midollo spinale (dette meningi).

Meningi

In numero di tre, le meningi sono equiparabili a dei foglietti sovrapposti. La loro sede precisa è tra la materia encefalica (nel caso dell’encefalo) o midollare (nel caso del midollo spinale) e il rivestimento osseo che protegge le strutture principali del sistema nervoso centrale (cranio per l’encefalo e colonna vertebrale per il midollo spinale).

COME VIENE LA MENINGITE?

In genere, la meningite è il risultato di un’ infezione, batterica o fungina.

Tuttavia, occasionalmente, può essere dovuta a fattori irritativi, come per esempio alcuni particolari farmaci, determinate lesioni fisiche, certi tumori cerebrali e alcune malattie sistemiche.

In questo articolo, è di particolare interesse la meningite infettiva, in quanto è quella che dal punto di vista epidemiologico interessa il maggior numero di individui.

Meningite Virale

La meningite virale (o meningite asettica) è la forma di meningite più comune e, solitamente, quella dalla conseguenze meno gravi.



Meningite Batterica

La meningite con origine batterica (o meningite batterica) è poco comune ma particolarmente pericolosa, in quanto può avere delle conseguenze permanenti se non, addirittura, causare la morte del paziente.