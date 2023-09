MERCATO CASERTANA. Tris di nuovi acquisti: arrivano un portiere, un terzino e un centrocampista. ECCO CHI SONO: L’IDENTIKIT

CASERTA – Aumentano i giri del motore del calciomercato della Casertana, dopo l’ufficiale ripescaggio in Serie C, avvenuto nella giornata di mercoledì.

DALLA PROMOZIONE A REGGIO EMILIA A CASERTA, ARRIVA GIACOMO VENTURI

Per il portiere era ormai tutto deciso: arriva Giacomo Venturi, 31 anni, romagnolo di Faenza, cresciuto nelle giovanili del Bologna. Negli ultimi 3 anni estremo difensore della Reggiana, squadra che è riuscita, anche grazie alle sue 28 presenze collezionate nel campionato scorso, ad ottenere, dopo due stagioni di Serie C, il ritorno nel campionato cadetto di Serie B.

ALESSANDRO FABBRI, QUALITA’ ED ESPERIENZA LUNGO LA FASCIA. SCENDE AL SUDO PER LA PRIMA VOLTA

Dopo Carretta (CLICCA E LEGGI) , altro acquisto proveniente dal Trentino Alto Adige. L’AC Trento ha infatti comunicato la cessione a titolo definitivo del terzino sinistro Alessandro Fabbri, 33 anni, che l’anno scorso ha disputato il campionato di Serie C con i gialloblù, salvatisi piuttosto tranquillamente nel Girone A della terza serie. Un gol e tre assist per lui la scorsa annata. Precedentemente Fabbri, romagnolo di Cesena che ha mosso i primi passi nel Rimini, aveva militato nella squadra bolzanina del Sudtirol. Nell’anno della storica promozione in Serie B, Fabbri era uno dei primi innesti, con circa 20 minuti a partita in media in una compagine che giocava per salire in seconda serie, come poi effettivamente è successo.

Fabbri riteniamo si sia trovato molto bene a Bolzano, visto che con il Sudtirol ha disputato 149 partite, 3 gol e dodici assist in 4 stagioni. Numeri che fanno capire come sia un giocatore capace di sganciarsi e crossare. Prima del Sudtirol, Fabbri aveva giocato tra Serie C e Serie D con il Mestre, dove ha vinto il campionato di quarta serie, e prima ancora con la squadra del Castiglione di Cervia, cioè nella sua Romagna, tra i Dilettanti, in cui mise a segno sette reti.

Come emerge dal suo curriculum, questo per Fabbri sarà il primo campionato con una squadra meridionale e, quindi, nel girone C della terza serie.

MARCO TOSCANO, MOTORINO SICILIANO. LA SERIE B, IL LUNGO INFORTUNIO E POI TITOLARISSIMO IN DUE SQUIADRE DI RANGO

Da Erice, bellissima località siciliana che guarda dalla collina le bellezze trapanesi di San Vito lo Capo e di Favignana, divenuta celebre per il centro di ricerca di fisica, guidato al tempo da Antonino Zichichi, arriva il 26enne Marco Toscano. Corregionale di mister Vincenzo Cangelosi, gioca da mediano, per cui dovrebbe lavorare davanti alla difesa sia nella fase passiva che in quella di impostazione.

Cresciuto nelle giovanili del Palermo, il neo centrocampista della Casertana ha esordito a soli 20 anni in serie C con la maglia del Siracusa, accumulando nella stagione 2016/2017 dodici presenze e la stagione successiva 24 apparizioni. Il Palermo l’ha poi prestato al Trapani per il campionato 2018/2019, sempre in Serie C, dove ha giocato 29 partite, quasi tutte da titolare nel suo ruolo.

Un ottimo campionato che lo ha lanciato verso la Serie B con la maglia ligure della Virtus Entella. Nella stagione colpita dalla pandemia ha giocato 23 volte, segnando un gol e producendo 3 assist. Ancora Serie B l’anno successivo, quando un pesante infortunio, un’ernia ombelicale lo ha tolto letteralmente di scena per 22 partite, a cui vanno aggiunte altre tre, in cui è rimasto in panchina senza mai entrare.

Con la retrocessione dell’Entella, Toscano si è accasato in Serie C con la compagine brindisina del Virtus Francavilla Fontana, compagine che si è sempre ben comportata, toccando anche l’obiettivo playoff.

Il Francavilla lo ha aspettato, visto che l’ernia ombelicale lo ha tenuto fermo fino ad ottobre, quando finalmente è potuto tornare in campo dopo quasi un anno di stop. Infortunio ben smaltito, viste le 28 presenze accumulate in stagione.

La scorsa annata ha militato nel Gubbio, squadra di primo rango del girone B della terza serie che per un periodo ha anche lottato per la promozione. Marco Toscano è stato presente in campo per 32 volte.

Insomma, si tratta di un giocatore pienamente recuperato dal punto di vista fisico che, nonostante i 26 anni, ha già una grande esperienza in Serie C, dove ha militato in squadre importanti.

Toscano, insieme a Venturi e Fabbri e al già ufficializzatissimo Carretta, saranno presentati ai tifosi lunedì sera, 4 settembre, a partire dalle 21, nella serata ormai rituale che la Casertana dedicherà ai nuovi acquisti, ma anche agli sponsor e la campagna abbonamenti, per la quale saranno resi noti prezzi e modalità di acquisto.