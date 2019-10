LE FOTO. MERCEDES CONTRO MERCEDES. Violento impatto, uomo finisce all’ospedale

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Terribile incidente stradale: Smart distrutta nello schianto contro un’altra Mercedes. Stamani in via Pastore ad Aversa, intorno alle 9, due auto si sono scontrate, come mostrano le foto che pubblichiamo.

Una Mercedes che proveniva da via Guido Rossa si è scontrata contro una Smart che giungeva da via Pastore. Il conducente di quest’ultima è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita, anche se la vettura è pesantemente danneggiata. L’altro automobilista si è fermato a soccorrere l’uomo.