Meteo, apice del caldo africano. Ci attendono 3 giorni di “passione” con punte di 40°

CASERTA E PROVINCIA – La terza ondata di caldo africano dell’estate 2019 sta entrando nel vivo, l’anticiclone sub tropicale ha ormai raggiunto la sua massima espansione verso nord interessando in pieno la Penisola Iberica, la Francia e buona parte dell’Italia soprattutto le regioni centro settentrionali. A partire da oggi mercoledì e almeno fino a venerdì la bolla di aria calda ristagnerà su questi settori portando caldo intenso con temperature sopra media fino a 10°C in più.

Il sud sarà interessato solo localmente da caldo intenso, tra le zone più esposte le interne della Campania, soprattutto la provincia di Caserta e il Tavoliere delle Puglie, in particolare la provincia di Foggia. Sul resto della Penisola temperature meno alte ma spesso accompagnate da tassi di afa elevata.