METEO. Caldo africano, ma da domani si “rifiata”. Ecco quando dura la tregua

REGIONALE – Saranno ancora ore all’insegna del caldo torrido quelle che aspettano la Campania. Oggi a Caserta il termometro ha raggiunto picchi di 37 gradi. Le minime non scendono sotto i 20 gradi durante l’orario notturno. Andrà meglio nei prossimi giorni.

Se la giornata di oggi, così come quella di ieri, hanno fatto registrare temperature record in gran parte della Regione, con picchi di 36/37 gradi a Benevento, da domani, venerdì 9, il clima comincerà a dare piccoli segnali di tregua.

Infatti, anche se il tasso di umidità resterà alto, le massime finalmente scenderanno di 2/3 gradi, assestandosi in prossimità dei valori stagionali. Andrà meglio nel weekend. Sabato e domenica, infatti, sono previste temperature ricomprese tra i 30 e i 20 gradi. Ma nei comuni dell’entroterra, in particolare nel beneventano e nel casertano, la colonnina di mercurio segnerà ancora 32/33 gradi di massima.