CASERTA – Comincia una settimana all’insegna del sole in provincia di Caserta. Almeno fino a giovedì, si prevedono giornate calde e soleggiate con temperature che raggiungeranno i 34 gradi. Clima ancora estivo dunque, ma con temperature che non arriveranno a quelle soffocanti dei 40 gradi. Dopo giovedì potrebbero esserci dei temporali in alcune zone.